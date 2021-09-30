警搗荃灣百家樂賭檔　13男女被捕兼罰款

荃灣警區特別職務隊，於昨日(29日)下午4時半，突擊搜查德華街一住宅單位，檢獲兩張百家樂賭枱、12部電視、7部電腦、約25萬港元賭款、約69萬港元籌碼及一批賭具；單位內4男9女被捕，警方指已經搗破一個非法網上百家樂賭檔。

姓黃(58歲)女主持涉嫌「經營賭博場所」被捕；姓庄(25歲)男子及姓曾(49歲)女子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；2男6女、1內地漢及1內地女(33至74歲)賭客，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，所有被捕人已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。