9歲男童被母趕出家門公園過夜　熱心保安聯絡社工支援

有網民於本周日(26日)在社交網站發貼，圖文並茂指一名身穿校服的9歲男童，在上周六(25日)凌晨3時許，於何文田邨綺文樓對開公園長櫈上，伏在書包上瞌睡；經了解後，獲悉男童被母親趕出門而無家可歸，被迫在公園內棲身。

據悉，有網民轉發該邨一名女保安員的貼文，「指拍攝時間在9月25日凌晨3時20分，地點在何文田邨綺文樓公園，身穿校服帶著書包的9歲男童被母趕走，不能回家，當時見狀已通知控制室，勸喻男童回家，這是我遇到第二次同一個單位的小孩子被母親趕走，多次勸兒(喻)小孩也不願回家，回家母親都不會開門，有一個同事看着他兩個同事入屋找他母親談判，大約凌晨4點30分，男孩的母親終於願意去大堂接回兒子，我和另一個同事主張報警，男孩只有9歲，讀小學四年班。街坊鄰裡(里)都勸喻我們做保安員的報警，由社署介入，才可以真正保護小孩子。」

貼文續指，「今日我放假，已經問過社會福利署的朋友，可以直接找外展社工跟進，我已經聯絡社工，社工也給我的意見最好就是報警，上一次是差不多3個星期前，當時我取得男童就讀小學的電話，曾經聯絡他的學校副校長，關注這個小孩的人生安全，這次發現這個男孩已經半夜3點多，面對虐待兒童，只是行多一步，我可以幫到人，男孩子對我們說母親常常把他趕走，由於剛剛調遷這個單位，就算報警，當警察離開的時候，他母親也會把他日日趕走，星期一(27日)我希望再次聯絡男孩的副校長，跟進他被虐待的事。」

此外，女保安員稱「雖然我做保安，並不是綺文樓夜更的座頭，我只不過當時做替位，也有同男孩對話，他們剛剛調遷，我相信這個母親虐待兒童常常發生，若果街坊鄰裡(里)互相照應互相幫助，見到這個小孩在半夜三間徘徊，立刻通知我們保安員或者直接報警，及致電虐待兒童個案的外展社工，24小時有人完(當)班接聽，若果駁落去電話錄音留言都會回電了解情況。

她並向街坊指出，「下次你若見到此情此境，直接打社會福利署保護兒童科，他們有外展隊，電話是24小時。《侵害人身罪條例》 第27條：任何超過16歲的人，如有責任管養、看管或照顧一名不足16歲的兒童或少年人，而此人如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人，或導致及促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄，令該兒童或少年人可能受到不必要的苦楚或健康損害，即屬犯罪。」東網稍後將向有關部門查詢事件詳情。