先導計劃今年7月展開　基因測序助罕見病患者找出病因

現今醫學雖然昌明，但仍有不少罕見病患者經過反覆檢查，都找不到病因。食物及衞生局去年成立香港基因組中心，推行「香港基因組計劃」，為患者進行全基因組測序及分析，找出致病的基因變異，推動罕見病的診斷和治療。計劃目標收集2萬宗個案，先導階段已於今年7月開展。計劃暫時涵蓋患有不明病症或與遺傳有關的癌症病人及家屬，所有參加者必須由香港兒童醫院、威爾斯親王醫院或瑪麗醫院轉介，目前已成功招募9個家庭，合共22人。

今年10歲的Anna自幼畏光、視力模糊，3個月大就習慣瞇著雙眼。父母遍尋名醫，都無法斷症，直至3年前獲轉介到瑪麗醫院醫學遺傳科，把Anna的基因送去德國測序，終發現與罕見病Alström syndrome相關的基因變異，成功找出致病原因及治療方案。香港基因組中心行政總裁羅思偉表示，香港有不少和Anna相似的患者，基因組測序計劃有望為他們斷症及制訂個人化治療方案。而且，國際間的基因組數據庫以西方人為主，計劃有助建立本地人口的基因組數據庫，推動亞洲人口疾病篩查及診斷。

中心首席科學總監鍾侃言表示，分析基因組的複雜性高，一個病人完成測序後，會出現300萬個基因變異，由生物信息學家、遺傳輔導員等組成的團隊會利用國際基因組數據庫、文獻、病人的臨床資料等，逐步篩選、配對，找出致病的基因變異，判斷病症。診斷的時間可短至數星期，也可長至數年，國際間的診斷率介乎10%至40%，視乎當地的醫療水平，以及病症的罕見程度。

私隱保障方面，羅表示所有數據都會加密，只有獲授權的人員才可存取。若有研究機構欲使用數據，必須經過倫理委員會審批，而用於研究數據都會去識別化，且不可下載或輸出。他強調，樣本必須於三間本地醫院收集及於本地實驗室測序，伺服器也在香港，所以不會有樣本「過河」問題，若有內地科研機構欲使用數據，同樣需要經過嚴謹審批才可獲得閲覽權。