東方日報A1：居屋炒瘋　政府幫兇　解藥欠奉

港府無能令房屋政策失衡，居者有其屋計劃淪為「居者炒其屋」！最新政府數據顯示，2020年房委會發出的「可供出售證明書」的數字較2019年激升10倍，反映有意轉售居屋的業主大幅增加。有議員質疑居屋炒賣風氣日趨普遍，批評港府視若無睹，要求政府將資助房屋與私人市場分割。本報早已多番建議將運輸及房屋局拆局，改以專局處理本港房屋問題，有議員明言支持拆局，將規劃、土地及房屋事宜集中處理，令更多港人早日安居樂業。

房委會2019年收緊資助出售房屋的轉售限制以打擊炒賣，可惜仍成效不彰。雖然轉售限制「加辣」後，居屋業主購買單位起計10年後，才可繳付補價於公開市場轉售單位，但業主在購買單位第3年至第10年期間，仍可在第二市場圖利，在免補價下將居屋轉售予綠表及白居二買家。近年港府更大幅增加白居二名額，去年白居二名額增至4,500個，令居屋第二市場成交價破紀錄的個案屢見不鮮。

現時若居屋業主欲在未補價情況下於第二市場轉售單位，須先向房屋委員會申請「可供出售證明書」。根據立法會文件，過去5年房委會共發出約1.26萬張「可供出售證明書」予居屋業主。議員郭偉强昨日在立法會會議直指，本港的房屋是用作居住，而非炒賣。他批評炒風進入資助房屋市場，政府卻無動於衷。郭提出，應將業主在居屋第二市場只能以不高於買價出售其單位的規定，由現時兩年延長至5年，又質疑若政府堅持不分割資助房屋及私人市場，該如何令資助房屋市場回歸「初心」。保險界議員陳健波則指出，2020年房委會向居屋業主發出「可供出售證明書」的數字比2019年增加約10倍，他質疑數字大幅增加，代表炒賣情況已經變得普遍。

另一議員柯創盛則指出，目前資助房屋如居屋的轉售限制太弱，無法遏止炒賣問題，建議為資助房屋轉售方面「加辣」，例如延長轉售期，同時應落力增加此類房屋供應，改善目前房屋「僧多粥少」的局面。而本報過去多次倡議運輸及房屋局拆局，專心處理本港房屋困局。柯同意拆局，指出規劃、土地及房屋範疇應自成一局，由拓地建屋都「自己搞掂」，而運輸及工務範疇亦可專局處理。

運輸及房屋局局長陳帆昨日「死撐」指有關「可供出售證明書」的數字正常，明言不會將資助房屋和私人市場分割。而過去5年居屋第二市場轉售交易共約8,000宗，陳帆指由此可見業主於購置後5年內轉讓單位的情況並不常見，認為若將第二市場只能以不高於買價出售其單位的規定的有效期，由兩年延長至5年，反而會影響第二市場的供應，進而推高單位價格，無助中低收入家庭置業。

陳帆續指，2019年出現黑暴事件，之後港人在移民態度上有所轉變，他指不敢猜測數字增幅的原因是否與移民有關，但相信業主出售房屋一定有其考慮。對於將資助房屋和私人市場分割，陳指不同家庭在每個時段可能會有不同的社會階梯或轉變，認為業主出售單位並非等於炒賣，大多業主置業亦是自住，若分割市場，將對單位供應造成極大影響，政策上亦需要很大的討論。

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