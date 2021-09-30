1.9萬人補辦消費券趕明天領頭款　1300人資料未齊收錢再延後

仍有1300人因資料未齊，尚未收到首期電子消費券。

5,000港元電子消費券繼第一期2,000港元在8月起發放後，第二期消費券將於明天(10月1日)起發放。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早(30日)在電台節目表示，第一期發放情況大致暢順，而早前有部分市民需要重新登記，至今共收到1.9萬個相關申請，當中1.7萬名合資格人士明天可取回第一期消費券，另有約1,300人需要再重複登記，其餘人士屬於不合資格或資料不準確。

王指出，數據顯示有7成市民選擇用八達通領取消費券，另外2成人選擇用支付寶；至於WeChat Pay HK和拍住賞就分別佔5%，4間電子支付工具共增加300萬個新用戶，新商戶就有6.5萬個，認爲有助鼓勵市民使用電子支付。對於政府估計消費券計劃可為今年的經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，她認爲目前效果會較預計更好，相信配合商戶商場推出優惠，本港會有良好消費氣氛。

另外，她提醒市民如果以八達通領取，需要先到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡。