前《蘋果日報》6高層涉勾結外國勢力危害國安　今押西九法院提堂

警方國安處於6月出動逾500人搜查壹傳媒大樓，並拘捕5名集團高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及前《蘋果日報》總編輯羅偉光，連同集團旗下3間公司，被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》及《刑事罪行條例》。此外，前蘋果執行總編輯林文宗、前蘋果副社長陳沛敏，及2名蘋果主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)其後亦被捕，同樣控以串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，兩案今天(30日)會在西九龍法院一同提訊，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理。

案情指，楊清奇（55歲）、陳沛敏（51歲）、馮偉光（57歲）、林文宗（51歲）等4名被告，被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、 組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

至於另一案，5被告依次為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲）。就本案控罪指，3間公司及2名被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。