懲教署助理疑嘲諷殉職女警　遭停職候查

有懲教人員涉在網上發放不當言論，遭停職候查。

水警高級督察林婉儀上周六(25日)追截走私大飛時墮海英勇殉職，惟事後網上接連有人發表嘲諷言論，當中涉及紀律部隊人員。消息指，1名現職懲教署助理人員於社交媒體Instagram上，發表文字稱「一個人出事成百萬人開心叫大快人心」，被質疑侮辱殉職警員，有違公務員宣誓條款或涉及公職人員行為失當。據悉懲教署昨日(29日)接獲相關資料，懲教署署長胡英明大表震怒，已轉交警方調查是否涉刑事成分，相關助理已停職候查。

消息人士補充，過去2年懲教署署長已經在不同場合，不斷警告同事要為自己在社交平台的言論負責，亦明言如懷疑涉及刑事成分，會轉交其他執法部門跟進。該人士續指，有關人士此舉咎由自取，而是次行動及早找出壞份子，未嘗不是好事。

林婉儀殉職後，接連網上出現嘲調其死訊言論，而據悉有2名消防員早前在尋回逝世警員遺體後，於社交媒體發布限時動態，內容指「真係抵死」、「今晚開香檳慶祝」，疑似嘲諷林婉儀，有市民去信投訴。消防處回應指正展開調查，涉事2名消防人員據悉已遭停職。

多個紀律部隊職工會昨日亦發表聲明，對於社交媒體上出現一些就此事嘲諷或不當言論，對死者和其家屬，以及其他警務人員毫不尊重；又指對於有關泯滅人性的言論予以嚴厲譴責。