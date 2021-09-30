曾助台奪網遊世界冠軍　香港電競好手涉販毒被捕

9年前加入台灣代表隊勇奪網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍的香港電競好手劉偉健，涉嫌在網上販賣大麻煙彈被捕。台中檢警專案小組人員周二（28日）前往其位於新北市三重區的住處，查獲近200顆大麻煙彈。法官周四（30日）清晨以涉案重大及有逃亡之虞為由裁定劉羈押禁見，楊姓男共犯則准以40萬元新台幣（約11萬港元）交保。

台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷今年初偵辦毒品案時，指揮警方查獲一宗販毒案，疑犯供出上游源頭是劉偉健，檢察官指揮警方搜證後，查出劉涉嫌在網上販賣數百顆大麻煙彈，周二指揮彰化縣警局刑大，前往新北市三重區劉的住所搜查，並將他帶回偵辦。檢察官認定他涉嫌販賣毒品案情重大，周三（29日）晚向台中地方法院聲請羈押，由法官漏夜審理後，推斷劉是毒品中盤商，檢警懷疑還有上手，持續往上追查。

29歲男子劉偉健（又名Toyz）來自香港，是知名網絡遊戲實況主兼YouTuber，曾是《英雄聯盟》電競職業選手，2012年加入台灣的職業隊「台北暗殺星」，拿下當年第二季的《英雄聯盟》世界大賽冠軍，過往亦曾效力香港及台灣多個電競團隊。

劉偉健自稱出身貧困，16歲時已休學，為了賺錢而從事各種行業，他後來成為知名網紅及電競直播主，前年曾出版自傳大談自己成功歷程，近年引起不少爭議。外界認為他身處的網紅、直播主、電競與YouTube圈子相當複雜，他又喜歡賺錢，才捲入販毒案。