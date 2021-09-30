教育局設「融情‧特教」一站式資訊網站　支援SEN學生

學校、家長可獲有關特殊教育的網上資源，支援SEN生。

教育局今日（30日）推出「融情‧特教」（SENSE）一站式資訊網站（sense.edb.gov.hk），方便學校、家長及公眾獲取有關融合教育及特殊教育的最新資訊及網上資源，支援有特殊教育需要的學生。「融情‧特教」網站內容全面，設有5大分頁，包括「融合教育」、「特殊教育」、「專業支援」、「教師專業發展」及「特殊教育需要類別」。

教育局表示，非常重視支援有特殊教育需要的學生，一直與學校群策群力，秉持「一切從心開始」的信念，幫助有關學生克服限制和困難，協助他們發展潛能。「融情‧特教」（SENSE）網站正好顯示教育界支援有特殊教育需要（SEN）學生及提升特殊教育（SE）質素的專業精神。

局方期望學校、家長及公眾能積極利用「融情‧特教」網站，幫助有特殊教育需要的學生提升學習水平，並促進他們在不同成長階段發展潛能，逐步成為獨立、有適應能力和自學能力的人，迎接人生挑戰。

此外，教育局因應9個特殊教育需要類別（包括智力障礙、自閉症、注意力不足／過度活躍症、精神病、特殊學習困難、肢體傷殘、視覺障礙、聽力障礙及言語障礙），推行具研究實證基礎的支援策略、計劃和服務，協助學校為學生提供針對性的支援，提升他們的學習及社群適應能力。「特殊教育需要類別」分頁按9個類別分別列載了相關的資源及支援措施，供學校和家長參考及應用。