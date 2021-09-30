立法會通過訂立窺淫罪　禁發布移花接木色情照

本港過去一直未有就偷窺、偷拍等罪行訂立針對性法例，立法會今早(30日)三讀通過《2021年刑事罪行(修訂)條例草案》，訂立窺淫罪及未經同意下拍攝或發布私密影像等的新罪行。《2021年刑事罪行(修訂)條例草案》委員會主席葛珮帆表示她多年爭取將偷拍行為列為性罪行，批評政府一直拖拖拉拉，過去法律亦不具針對性。保安局局長鄧炳強則表示修例的原則是向公眾發出清晰訊息，不應該作出偷拍等卑劣行為，否則會有嚴重後果。

葛珮帆表示，在過去10年婦女組織發現不少走光黑點，而受害者被偷拍的地方包括政府公共圖書館、育嬰室、大型商場、港鐵站等，舉例指在尖沙咀星光大道近距離觸碰手印裝飾都容易被拍攝胸部露點相片。她指影片在互聯網上流傳後難以刪除，部分影片甚至拍攝到事主樣貌，對事主造成極大傷害。

她指不少人在網上群組分享及售賣照片，香港一早應將偷拍行為列為性罪行，惟政府一直拖拖拉拉。她指過去律政司只能以不誠實取用電腦罪，或以遊蕩罪和公眾場所行為不檢等罪行予以檢控，但相關法例並非萬能，罰則不重，也不具針對性。她又提到香港對性暴力受害人的支援非常不足及落後，促政府公營醫院設立危機支援中心，一條龍解決司法、醫療、社會服務程序，不要讓受害者受多次傷害。此外，她批評性紀錄查冊不足，舉例指補習老師長期與小朋友獨處令家長擔心，政府要正視家長訴求。她又稱立法後需要公眾教育，皆因每隔一兩日便有新聞報道非禮、偷拍罪案，證明市民對手機攝影的意識不強，希望留意不要干犯相關罪行。

議員邵家輝認為政府有責任保障婦女權益，婦女不應被拍攝其私密部位，又批評過去執法和對婦女的支援非常不足，相信是次修例會對不法分子起警惕作用。他提到有人可能會擔心若不小心拍攝到他人的私密部位，會否觸犯法例，他指法例中將加入免責辯護條文，讓被控干犯擬議罪行者，因性目的而犯案者除外，藉確立自己有合法權限或合理辯解，作為未有遵守有關法例的免責辯護，而警方亦會先審視案件，不會將所有案件都轉交法庭。

鄧炳強發言表示，現行法例並無針對窺淫的罪行，只會因應不同案件設不同刑罰。他指修例後的4個新罪行，最高監禁為5年，希望向公眾表示偷拍的嚴重性，不應該作出偷拍等卑劣行為，否則會有嚴重後果，又指會賦權法庭處理偷窺影片，要求網絡平台刪除有關影片，保障受害人。

《2021年刑事罪行(修訂)條例草案》訂立4個新罪行，包括窺淫罪、未經同意下拍攝私密影像、發布源自窺淫和非法拍攝的影片，以及在未經同意下或威脅他人發布私密影像。政府同時提出多項修正案，涵蓋移花接木的影像，即是透過改圖，將某人的臉部移至色情照片的情況；又賦權法庭，可以要求網上平台和被告在指定時限內刪除未經同意下拍攝的私密影像，減少對受害人的傷害。