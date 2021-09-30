138個街市空置攤檔下月公開競投　底價最高1.19萬元

公眾街市空置問題嚴重，食物環境衞生署今（30日）公布，將於10月為轄下33個街市共138個空置攤檔進行公開競投，租約為1年固定租期，由今年11月起生效；每月租金競投底價則視乎個別檔位的大小及位置，由110港元至1.19萬港元不等，承租人在今年11月至明年3月期間可享有75%租金寬免。

食環署表示，為更有效運用空置的公眾街市攤檔及為基層市民提供就業機會，將為138個公眾街市攤檔進行公開競投。攤檔可售賣貨品涵蓋非食物類乾貨或濕貨、食物類乾貨或濕貨、鮮魚、鮮肉、燒味和滷味等，租約為1年的固定租期，租期屆滿後沒有租約續期權利。

該署又指，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人租賃攤檔的數目將有所限制，任何在1年短期租賃方案下租用攤檔的人士，不得在同一街市中租用多於1個1年短期租約的攤檔。另外，現有攤檔的承租人不得參與第一輪競投同一街市的任何攤檔，只可於第二輪競投中競投一個攤檔。