疫情回穩各行業就業人口及收益續升　酒吧復業後生意反彈

新冠肺炎疫情緩和，政府統計處今日（30日）公布今年第二季《服務業統計摘要按季補充資料》，14個主要服務行業中，多個行業的就業及收益繼續上升，餐飲服務業就業人數創過去四季新高，有近21.5萬就業人口，食肆收益總額增至233億港元。酒吧第二季起在「疫苗氣泡」下有限度復業，收益是各食肆類別中增幅最多，不過仍是各食肆中整體收益最少。

根據統計資料，餐飲業的機構單位數目由今年第一季的16,385個升至第二季的16,722個，就業人數亦由近20.6萬增至近21.5萬。所有食肆類別的收益價值指數均上升，以酒吧業最明顯，由15.5增至48.9；其次是中式餐館，由55.9升至73.7。

航空運輸業亦有增幅，就業人數由第一季49,616人增至第二季50,134人，業務收益指數亦由70.6增至88.2。民航機客運量亦由17.7萬客次增至20.3萬客次。抵港及離港人次均有上升，抵港人次由6.9萬增至7.5萬，離港人次亦由10.9萬升至12.7萬，惟兩者仍較去年第四季低。疫情回落市民外出次數增加，整體陸路運輸業務收益指數由第一季的79.9增至第二季的87.3，乘客人次由約915萬升至1,048萬。

旅遊、會議及展覽服務業方面，雖訪港旅客人次維持不變，第一及第二季均錄得1.7萬，但業務收益指數由第一季6.6升至第二季的8。整體酒店入住率亦由52%升至60%，賓館入住率亦由55%升至62%。

不過，零售業較為遜色，零售單位數目由第一季62,228個增至第二季62,752個，但就業人數稍跌，由近25萬人減至24.8萬人，零售業的總銷售價值亦由897億港元跌至約847億港元。部分零售商品跌幅明顯，包括新鮮或急凍及禽畜肉類、電器等。新鮮蔬果、燃料及眼鏡則有較明顯增幅。