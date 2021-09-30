香港眾志售違規口罩　藏貨公司罰款1萬港元

已解散政團「香港眾志」早前被揭發涉嫌售賣違規口罩，並透過餐廳食肆供應不合規格的外科口罩。海關其後票控藏有涉事口罩的公司、涉事餐廳「The Artlab by Favilla」之經營公司與負責人。案件今天（30日）在觀塘裁判法院提堂。公司承認管有應用虛假商品說明的貨品作商業用途罪，涉及共935盒外科口罩，總值9.35萬港元。暫委裁判官曹欣慈最終判處該公司罰款1萬港元。

今天認罪的衝刺有限公司，被票控一項管有應用虛假商品說明的貨品作銷售、商業或製造用途。傳票指該公司於2020年5月22日，在新蒲崗大有街某工廈內管有應用虛假商品說明、即「ASTM Level 1」的外科口罩，並供應作商業用途。案情指，案發當日海關到控罪所指之工廈單位，檢獲共935盒「自救口罩」，總值9.35萬港元，包裝盒上有「ASTM Level 1」字樣，惟經檢驗後發現未達標。海關向理工大學護理系助理教授林清博士諮詢意見，林博士指出在醫療環境中使用涉案口罩，會對醫護人員構成中等風險。

至於「The Artlab by Favilla」之經營公司朝花夕拾有限公司及公司董事梁百豪，則被票控供應已應用虛假商品說明的貨品。他們暫毋須答辯，案件押後至11月11日再訊，以待辯方索取文件及法律意見。另外，前眾志成員鄭家朗及梁延豐，亦被票管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途，惟2人今天未有到庭應訊，法庭安排重新派票，據悉2人為衝刺的董事及採購人員。