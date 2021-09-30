涉扮女人姦女同志　性玩具變真陽具　無業漢認交友網自稱TB

無業男子涉嫌假扮女子強姦女同性戀者案，今天（30日）在高院原訟庭續審。事主X的男同學Y作供憶述，當日X搭的士匆忙離開酒店，連的士錢也沒有，要他代為繳付。他續指X向他講述事發經過，事發時以為插入她的陰道的是假陽具，伸手一摸「先知係真」。另外，控方今天再播放被告與警方的錄影會面。被告在影片中表示不懂他在交友程式自稱「TB」其實是何意思，及表示覺得被叫「姐姐」只代表他年紀比較大。

30歲被告曾子豪被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。Y作供表示，案發當日他在學校開會時，X突然致電給他，說「啱啱個人唔係女人係男人，好驚慌」。X及後乘的士到學校找他，期間X提及在觀塘一間酒店與網友開房，X以為該網友是女性，豈料過程中X感覺陰道被插，她起初以為是性玩具，用手一摸卻發現是真陽具，X因此感到震驚。

Y指X向他表示，被告插入時沒有用避孕套，而自己在事前沒有服用避孕藥，之後也沒有服事後丸。Y認為被告的行為構成強姦，與X商討後，X決定致電相關機構求助並報警。Y在接受盤問時承認，一開始通電話時，X沒有提及「強姦」字眼，亦無說過有關性虐待的事宜。

此外，控方今天在庭上播放被告與警方進行的另一次錄影會面，被告稱不清楚「TB」或「les」的意思，他當初在交友軟件中剔選「TB」，只是為了登記而「亂咁撳」。他又認為，「哥哥、姐姐」的字眼只是「大過佢」的意思。較早前X曾作供表示，與被告見面前曾稱呼被告做「姐姐」，被告沒有反駁，所以她以為被告是女性。