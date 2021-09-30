斥產權保障落後　場所設計離地　議員促設文化、體育及旅遊局

外界一直批評政府推動本文化藝術發展不力，有議員今（30日）認為應重新檢討政府架構，促設立文化、體育及旅遊局，推動本地文化藝術發展，並設立副司長職位處理跨局協調工作。另有議員批評政府在設計藝術場地方面只着重設計，狠批西九戲曲中心設施不足，設計離地。政府回應指，重組政府架構是不能迴避議題，會盡力做好有關籌備工作予新一屆政府考慮。

立法會今討論有關「發展香港成為中外文化藝術交流中心」無約束力議案，提出議案的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，過去一直堅持成立文化、體育及旅遊局是政府應走的方向，對於政府考慮成立該局表示支持，希望盡快落實。他又指現時港府在境外有近20個駐外經貿辦事處，作為香港境外的宣傳大使，倡議應派駐專職文化人員，推動文化交流。

他亦希望政府制定更積極文化創意產業政策，提及本港的產權保障嚴重落後，過去的修例工作無功而回，業界承受巨大損失，認為政府應更新法例保障。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓批評政府的文物保育政策係「保而不育」，建議政府設立文化、體育及旅遊局，大力加強有關工作，並結合文物保育與文化、藝術及旅遊發展。他又認為政務司司長同財政司司長工作量較多，促政府設副司長一職，協助司長處理跨局協調工作，以及專責推動涉大量政策局與部門的政策及發展計劃。

議員葉劉淑儀認為香港在硬件及軟件方面，有優勢成為中外文化藝術交流中心。不過她批評西九戲曲中心設計離地，認為大多觀看戲曲的人士為長者，但要轉乘多條電梯到表演廳，如上「七重天」，又指地理位置不便，「唔係個個都學我行得咁快」。她又指政府改錯戲曲中心英文名，最後淪為公眾笑柄。

提出修正案的議員劉國勳表示，特區政府應加強與內地和澳門合作開發嶺南文化的內涵、設立大灣區文創產業統籌機制，和設文創知識產權統一資料庫、 成立大灣區國際文創知識產權交易中心等。

就重組政府架構，民政事務局副局長陳積志表示政府聽到成立文化、體育及旅遊局建議，引述特首近日表示重新思考如何組織政策局才有利香港發展，已成為不能迴避的議題，現屆政府會廣泛聽取意見，盡力做好相關籌備工作，讓新一屆政府考慮及推進。

對於本地創意產業如何落戶大灣區，商務及經濟發展局副局長陳百里回應指，大灣區是香港重點發展的內地市場之一，政府會繼續與內地及澳門相關的知識產權部門合作，推進粵港澳大灣區發展綱要中各項在知識產權方面與香港相關的項目。會議最後以不記名方式通過原議案及修正案。