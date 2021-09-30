兼善里重建　無良業主迫走劏房租戶吞賠償

市區重建局早前公布開展長沙灣區兼善里/福華街重建項目，料約2,100戶受影響。有關注基層組織今(30日)稱，自重建消息公布後接獲10多個基層租戶求助，大多是被業主威逼利誘「迫遷」，要求在10月底遷出單位，亦要求租戶不要進行「人口凍結登記」，疑是無良業主望營造自住假象，吞取賠償。組織批評市建局「人口登記」未能完全阻塞漏洞，期望除非業主證明自用，否則不能中斷租約，又叫局方成立仲裁部門，在調解未有效時，介入業主與租客紛爭，免去租戶成為弱勢角色。

明愛基層組織發展計劃註冊社工黃韻然稱，有一家3口與業主關係良好，雖然未有簽署租約，但業主承諾在下年前不加租，但消息公布後即被要求在1個月內遷出單位，現時感到徬徨無助。亦有在兼善里租住近兩年的劏房戶，被業主得悉未有按其要求不進行「人口凍結登記」後，隨即要求他下月底前遷出。亦有業主以賠償租戶2萬港元及免租一個月的方式，叫租戶不要進行登記，但仍要他們在10月底前遷出。

黃韻然解釋，由於市建局會在項目的開始實施時進行凍結人口調查，以作日後核實受重建影響人士可獲現金補償或安置安排的資格的基礎。有業主要求租戶短時間內遷出，再自行或叫親戚進行凍結登記，前者營造自住業主，索取自住居所津貼，後者則可假扮租客，獲取特惠津貼等賠償。

黃韻然質疑，部分業主為求得到賠償，不惜損害他人來將自己的收益最大化。她建議市建局要保障租客，在項目公布至完成收購的時間，業主除非自用，否則不得中斷租約，租客並有優先續約權；市建局應成立仲裁部門，解決業主與租戶間的糾紛。