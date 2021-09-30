政Whats噏：考大灣區律師執業試　容海恩何君堯掹掹緊過關

一邊工作一邊應付考試，真係唔容易。早前議員容海恩(Eunice)因爲要參加大灣區律師執業試，缺席該黨黨慶。至今日(30日)公布考試結果，容就同議員葉劉淑儀一齊，喺立法會一眾記者面前揭曉成績，眾目睽睽之下唔怕唔合格？

不過結果都係好嘅，滿分200分，合格線係120分，Eunice獲得124分，啱啱好合格！而考試分兩份卷，試卷一係100條選擇題，當中大部分係單選項，30多條係多選項，試卷二則係文字題，過程寫繁體或簡體字均可。

佢笑言因爲考試內容多，開始覺得好難，又話今年1月報名，本應有半年溫習時間，但自己就用咗一個月溫習，幸好最終都合格，對自己有個交代咁話。期間又多謝同樣參與考試嘅議員何君堯等人組成嘅溫習小組，10幾人一齊溫書，提升學習氣氛及興趣，話合格都有賴佢哋幫手！

Eunice合格，葉太就讚佢好勤力溫書，搞到黨慶都唔去，合格絕對不容易咁話。通過考試後仍要參加內地司法部嘅培訓，之後就可掛牌大灣區律師樓，做律師樓合夥人或受聘做律師，Eunice希望快啲通關，睇吓將來有冇機會到自己鄉下江門發展，當然廣州、深圳及前海都機遇處處。葉太就話到時上去執業，記得帶埋佢上去行下喎。

議員何君堯同樣掹掹緊通過考試，佢話最緊要合格！成績雖然唔係好驕人，坦言自己好驚唔合格，又話做人唔好太過離地，做嘅嘢啱啱好，合格之上就得啦。佢又多謝溫習小組導師嘅積極指導，及各同學嘅勉勵，互相切磋。更加要多謝嘅係國家，畀佢僥倖通過考試，因為得到國家支持，至可以參與香港與內地嘅法律發展工作。