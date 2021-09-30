相思灣村土地亂象處處　申訴專員調查部門行政失當　

本港土地問題一直為人詬病，其中西貢相思灣村土地亂象更是一籮籮。東方傳媒機構（下稱「東方」）去年底獨家揭發該村違建道路及「神秘丁屋」事件，揭露多個政府部門處事敷衍塞責，涉包庇及縱容違法之徒。東方早前第三度去信申訴專員公署投訴，質疑部門涉行政失當。公署日前以信件回覆，表示會就7項投訴中的6項展開查訊，惟其中涉及地政總署因證據不足而不檢控違建道路及僭建碼頭涉案人事宜，公署則指案件涉法律程序而無權調查地政總署的檢控決定，但會審研該署的跟進工作是否涉及行政失當。

去年10月底，東方揭發相思灣村與下洋村交界處，有人鋪出一條以石屎興建的違建道路，規劃署拖逾一年才檢控，地政總署事後則在違建道路出入口放置石躉，並加裝鐵柱及政府土地告示牌，其後又派保安員駐守。不過，事件在東方多番追問，有相有片的情況下，地政總署不但未有積極跟進，更在今年9月10日回覆，稱經過調查及諮詢法律意見後，認為未有足夠證據就上述個案提出檢控。

東方就此於本月中第三度去信申訴專員公署，提出7項投訴，首項投訴是質疑地政總署不檢控違建道路及僭建碼頭涉案人士是敷衍塞責，包庇不法之徒。公署日前以信件回覆，就首項投訴，公署指按《申訴專員條例》第8條及附表2訂明，凡涉及在香港法庭展開或進行的民事或刑事法律程序，包括是否為任何罪行檢控任何人士的決定，均屬不受申訴專員調查的行動，因此公署無權調查地政總署的檢控決定，惟會審研該署的跟進工作是否涉及行政失當。

除上述投訴外，公署亦會就餘下5項投訴作全面調查，包括違建道道路至今未完全恢復原狀、有人在綠化地帶及海岸保護區違例興建道路、在自然保育區內的政府土地移除植物以開墾道路、地政總署一直未有回覆涉及神秘丁屋的追問問題，以及對相關水上活動店使用寮屋經營生意拖延執法事宜。

至於該村的曉波徑涉及有人用政府土地作私人停車場並向泊車人士收費，公署指早前已完成該投訴的調查，指違例泊車不屬地政總署的職權範疇，若發現有車輛違泊並阻塞通道，可考慮報警處理。公署又指處理投訴一般需時3至6個月，實際時間則視乎個案的複雜程度及該署的工作量而定。