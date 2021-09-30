減塑諮詢擬規管非必要物品　包括螢光棒及充氣打氣棒等

為積極減塑，港府早前委託可持續發展委員會展開公眾諮詢，就如何管制即棄塑膠餐具收集意見。可持續發展委員會今日(30日)公布諮詢文件，其中提出規管「非必要、難以回收塑膠」，包括禁止或限制使用螢光棒、充氣打氣棒、進食用品的節慶用品、酒店提供的牙刷、牙膏、沐浴產品等梳洗用品、過度禮品包裝，雨傘袋、塑膠棉花棒等；同時將優化塑膠購物袋收費計劃，討論會否調整0.5港元的費用。公眾可於今年12月29日諮詢截止前提出意見。

諮詢文件中提到應規管的即棄物品，當中包括本地產品及零售包裝、非必要的產品，如節慶產品、過度禮品包裝，以及現時已有可負擔或可重用的替代產品，包括雨傘袋、塑膠棉花棒等；另亦提及規管收費、生產者責任制、自願性加強回收，以及使用替代品、業界約章等，期望市民表達意見。

可持續發展委員會主席、行會成員林正財表示，現時社會有很多回收措施，除今年提出塑膠飲料容器生產者責任計劃、管制即塑膠餐具2項外，眼見其他國家訂下更多相當進取的目標，如禁止即棄包裝洗頭水、膠梳等，但現時新冠肺炎疫情下，本港酒店仍有派發，認為要達致整全塑膠策略，將需要規管較零碎的非單一產品，故提出今次的諮詢文件，希望做到「包底」作用，從而達致整全塑膠管理，並爭取在明年第1季提交委員會意見。

委員會策略工作小組主席黃煥忠則指出，是次公眾諮詢是由下而上傳達意見，希望凝聚社會聲音，而早在今年7月進行了3場聚焦小組，並聽取61機構、70名持份者的意見。他期望諮詢文件不單是徵詢市民意見，亦附有教育作用，例如市民會否願意承擔額外款項，金額為何；或是否接受綠色產品；以及對企業環境責任意向等。黃續稱未來將會舉行論壇、簡介會，方便市民了解並表達意見。