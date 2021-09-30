暑期創科實習計劃反應佳　逾2500大學生參與

為鼓勵STEM學生體驗創科工作，政府去年以先導形式推出「創科實習計劃」，而計劃今年更恒常化。創新科技署今(30日)稱，新一輪計劃已在暑假展開，共吸引逾2,500名大學生及超過1,300間公司或機構參加，兩者均大幅超出去年全年總數，反映學界和業界對計劃的熱烈支持。

首次參加計劃的理工大學企業工程兼管理(榮譽)理學士四年級學生張子雅，受聘於姊妹圖人工智能有限公司，擔任實習程式員，參與公司聊天機械人等項目的開發工作。她表示，計劃給予她接觸創科業界的寶貴機會，體驗人工智能相關產品的開發工作，並獲公司承諾畢業後聘用她。

同樣首次參加的城市大學工學士(資訊工程學)四年級學生梁子樂，受聘於港科研有限公司，該公司主力研發人工智能和物聯網技術的應用。梁子樂負責協助公司開發電腦軟件，他認為實習工作給予他許多開發和示範說明新軟件的機會，對他日後的創科事業發展十分重要。港科研營運總監黃志賢說，計劃對業界和學生都很有幫助。公司主力研發，計劃正好提供充滿活力的實習生，可培育成為公司未來的科研人員。

創新科技署推行「創科實習計劃」為修讀STEM課程的大學生提供不少於連續四個星期實習機會，以及每月10,500元津貼，最長為每學年三個月。今年參加計劃的大學有科技大學、香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學和教育大學。他們大部分已打算於今年寒假繼續參與計劃。