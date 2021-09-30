涉煽動顛覆及不提交資料　鄒幸彤第三度覆核保釋被拒

被控煽動顛覆國家政權、及沒有遵從《港區國安法》實施細則提供資料2罪的支聯會副主席鄒幸彤，今天（30日）下午再被押解往西九龍裁判法院，第三度進行保釋覆核。惟署理總裁判官羅德泉拒絕其保釋申請，下令鄒須繼續還押。鄒續保留8天重新被帶上庭的權利，將於10月8日再覆核申請。

鄒幸彤今天除申請保釋外，亦申請撤去傳媒報道保釋程序的限制。惟裁判官指看不到有合理理據豁免限制，遂拒絕申請。

鄒面對的煽動顛覆國家政權罪指，36歲任大律師的鄒幸彤，與支聯會、李卓人（64歲、工會幹事）及何俊仁（69歲、律師），在2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。此案將於10月28日再訊，等待警方進一步調查及支聯會安排代表。

而沒有遵從通知規定提供資料罪，則指鄒幸彤連同4名支聯會常委梁錦威（36歲、葵青區議會主席）、鄧岳君（53歲、無業）、陳多偉（57歲、貨車司機）和徐漢光（72歲、退休人士），在2021年9月8日，作為支聯會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。5人早前否認控罪，案件排期至10月21日先作審前覆核。