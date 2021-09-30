金融趙涉欺詐洗黑錢稱病失蹤　法官下令緝拿歸案

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬港元，趙被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪。案件前日（28日）於區院再提訊時，趙沒有到庭應訊，他透過同案另一名被告陳浩鳴通知法庭，指稱自己因患胃潰瘍及發高燒而未能到庭，法官遂下令趙今天（30日）到法庭應訊。惟趙今天依然沒有到法庭，加上警方無法聯絡趙，法官郭偉健正式頒布拘捕令。

趙在今早11時半原定要出庭的時間仍未在法庭現身，並繼續由陳浩鳴代為發言。陳指趙懷疑自己染上新冠肺炎，正等待檢測結果，並呈上趙的醫生紙的照片副本，冀法庭能夠押後案件至下周一（10月4日）再訊。惟控方反對押後，指趙是故意拖延時間，因警方無法在趙報稱的居所內找到他，故要求法庭即時頒布拘捕令。

法官遂詢問陳是否能夠聯絡被告，陳回答找不到趙，又稱「佢熄咗電話號碼」。法官遂指示陳，要陳轉告趙，趙必須於今午3時半前現身法庭，或是通知警方去找趙。惟下午開庭時，控方表示警方在休庭時曾致電趙，發現趙已將手機關掉，無法聯絡到趙。法官因此頒布拘捕令。