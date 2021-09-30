區議員宣誓在即　潘智鍵王德源退屯門社區網絡

新界西區議員將於下周五（10月8日）宣誓，宣誓在即，兩名屯門區議員潘智鍵及王德源在社交網站發表聲明，表示退出屯門社區網絡 ，惟未交代是否進行宣誓。

屯門區議員潘智鍵表示，即日起退出屯門社區網絡，同時卸任主席及其他一切組織職務。他提到自己於2018年5月加入，又感激在組織遇上過的每一位同路人，給予自己機會及信心於屯門開展地區工作。稱不會忘記每一個與大家共同奮鬥的時刻，祝願每一位平安。至於有關區議員宣誓的最終決定，將盡快交代。

另一名區議員王德源亦宣布，基於政治狀況今起正式退出屯門社區網絡，他表示，2016年初，自己因組織接觸地區工作，加入至今已超過五年，無論日後時局如何發展，無悔加入，有關宣誓事宜，同樣將於日後公開交代。

前年以「屯門社區網絡」成員身份當選屯門區議員的張可森，因去年參與民主派35+初選涉違《港區國安法》，現仍被還押，而早前他已辭任區議員及屯門社區網絡。

屯門社區網絡在去年8月曾推出本地檢測，民間自救的深喉檢測計劃，時任區議員張可森、王德源、曾振興及潘智鍵等召開記者介紹有關詳情，又質疑港府為何棄本地檢測不用，反而與內地的檢測機構合作，又質疑與該等機構合作，資料會被送內地。

現時張可森被還押，曾振興已辭去區議員職務及已前赴英國。