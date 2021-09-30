健康科技生活盡在星凱·堤岸　細心照顧疫下無接觸式需要

近年流行健康科技生活，發展商在設計新盤時，都會加入有關元素，利用科技以達到健康的生活。預計短期內展開推盤的中洲置業旗下沙田火炭新盤星凱·堤岸在這方面更是特別着墨。

項目的其中一個特色是透過科技讓樓盤公共空間更衞生。在疫情期間，人們都希望盡量減少接觸電梯按鈕、門柄的機會，因此項目特別加入無線射頻技術(RFID)系統於住戶卡及自動大門內，住戶出入只需把RFID住戶卡放在身上，毋須提出，大門識別到住戶便自動開啟屋苑大門，而電梯面板按鈕亦採用無觸式按鈕，以提高屋苑的衞生要求，由踏進屋苑到歸家途中，完全不用觸碰任何物件。

在其他公共設施方面，該盤亦設有全自動化消毒機械人，定時在屋苑會所及住宅大堂定時消毒，該機械人證實能消除99%以上的微生物總量，而噴灑的清潔消毒劑能有效殺滅存在於空氣環境的新冠病毒(COVID-19)，預防病毒傳播及除塵，確保居住環境保持衞生的狀態。

另外，全盤所有浴室都設有健康防衞去水管道，過往沙士或疫情期間都提到浴室地台去水位一旦乾涸，容易令細菌倒灌入屋，而該設計可讓住客透過日常洗手，便可有水通過地台去水位置，避免乾涸問題，減低病菌傳播風險。

另外，屋苑會所設有室外種植、廚餘回收、膠樽回收、雨水收集等可持續發展概念，讓住戶可以忙裏偷閒，充當假日農夫。

項目的單位設計亦體現細心，除了設有附設USB 充電位置外，其室內走廊位置也設有夜燈，而單位內的浴室亦設有智能鏡，該智能系統可以設定4個用戶，住戶按個人喜好設定設訂版面，例如收看新聞、查看交通情況等功能，而連接外加設施可以檢視健康數據、體重和血壓等，讓住戶定期留意健康狀況。此外，為推廣健康生活，單位內會附設蒸焗爐及微波焗爐等，以取代一般的微波爐。

據了解，項目交通便利、緊貼火炭站，提供1,335個單位，基座設約10萬方呎商場和國際幼稚園，位處優質校網及甲級商圈。單位間隔則介乎開放式至四房戶，主打一至三房戶，當中一房單位實用面積約330至390方呎，佔整體約28%，而兩房面積約460至580方呎，佔約34%，三房面積則約670至950方呎，亦佔約28%，其他開放式、四房及特色戶只有約一成比例。