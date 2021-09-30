安老院長者不打針　家屬須簽紙解釋　林正財否認谷針

新冠肺炎疫苗接種計劃推出多月，但長者接種率一直偏低。港府近日着手向安老院舍長者「谷針」，擬要求院友家屬就到診醫生的接種建議書選擇「不反對/贊成接種」或「不贊成接種」，若不贊成接種，須提供原因並確認明白不接種疫苗的風險，包括感染重症後的死亡風險。本報正向社會福利署查詢。

安老服務協會主席陳志育表示，政府昨日(29日)起在10間安老院舍推行先導計劃，安排到診醫生為院友家屬舉行健康講座，家屬可即場諮詢醫生。醫生為院友評估健康狀況後，若適合接種，會發出一份疫苗接種建議書，家屬可選擇「不反對/贊成接種」或「不贊成接種」，如不贊成須提供原因，並確認明白不接種疫苗的風險。不過，據他了解，簽署文件並非強制性，就算不打針及不簽署文件，也應該不會追究責任。他預料，先導計劃將於10月內完成，屆時再因應效果考慮擴展到其他院舍。

陳續指，雖然香港疫情受控，但總有一日社會要學習與病毒共存，因此接種疫苗上不應與世界脫軌，認為簽署文件可讓家屬書面確認明白不打針的風險，做法積極也合理。就社會質疑「不反對」不代表「同意」打針，他相信當局選取的字眼有助減低家屬的心理包袱，如院友接種後出現副作用，家屬難免會自責。

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財今(30日)出席記者會後表示，現時長者接種率低，單是安老院的長者接種率只有個位數字，連同殘疾院舍才有約一成接種率。他指現時聯合科學委員會了解數據後，建議長者接種新冠疫苗指引，應與流感針睇齊，除非有急症，否則亦須接種，舉例過往流感針接種率亦有八成，即新冠疫苗亦會有類似接種率。他指由於流感針與新冠疫苗接種要相隔14天，過程複雜，故推出先導計劃，但期望在冬季前把計劃擴至全港安老院舍。

林正財指家屬經常有誤解，以為職員接種率達九成，加上訪客亦需接種便毋須為長者接種，但近日香港老年科學會指引顯示，長者不打針染疫風險大。他又指現時有近四成在安老院居住長者未有家人，或未能聯絡家人，擔心未能在流感高峰期前完成接種。對於是否存在谷針，林指不存在施壓，醫生一向是以病人的最佳利益為本。