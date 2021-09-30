認藏兒童色情物品　葉澍堃長子囚8個月

前經濟發展及勞工局局長葉澍堃的長子葉瀚林，於去年被警方持搜查令上門，在其寓所內的電腦搜出50條兒童色情片段及11張兒童色情相片。他及後被控一項管有兒童色情物品罪，於早前承認控罪，今天（30日）被裁判官鄧少雄判處即時監禁8個月。裁判官指有34段影片涉及涉及6至12歲小童與成年人性行為的第四級別，原須判監18個月，但考慮到被告稱因好奇犯案、有良好背景和家人支持，而且認罪，故減刑至8個月。

任職投資銀行家的被告葉瀚林（40歲），被控於2020年10月19日，在其位於舊山頂道的住所管有兒童色情物品，即在其蘋果iMac桌上電腦的硬碟及外置硬碟內，儲存50條兒童色情影片及11張兒童色情相片檔案。案情指警方於案發當日持搜查令到被告家中作搜查，當時被告、其妻子、2名分別6歲及2歲的子女及傭人均在單位內。警方於涉案電腦及硬碟內搜出涉案色情照片及片段。被告在警誡下稱那些片段及相片是從網上下載，並沒有向他人發布過。經檢視後證實50段兒童色情片段當中，有34段為第四級片段，即顯示兒童與成人進行性活動的片段，其餘的分別為第一級至第三級片段。

據辯方律師求情所稱，本案與同類案件不同之處，在於被告並不是主動搜尋該些色情物品，而是在「暗網」下載其他檔案時無意間下載到該些片段及相片，出於好奇下將檔案儲存於電腦內。律師又指當時正值被告與妻子因子女管教問題爭拗致關係欠佳，加上在工作上亦受到壓力。被告於案發後，亦有主動尋求精神科醫生協助，醫生亦指被告並無嚴重的精神及心理問題。律師又引述被告的感化官報告，指感化官同意被告有強烈悔意且真心反省，並已得到很大的教訓。報告指被告沒有案底，一直行為良好，現時亦獲家人支持，並認為被告重犯機會低，因此請求裁判官輕判。