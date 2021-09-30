中西區及北區兩安老院7長者染腸道桿菌　其中1人已歿

中西區及北區各有安老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌個案！衞生署衞生防護中心今日(30日)公布，2宗個案共涉及7名院友，年齡介乎73至100歲，他們均經由公立醫院的入院篩查發現確診，其中1人於本月4日因自身疾病離世，其餘病人則沒有出現感染病徵，情況穩定。該2所院舍正接受醫學監察，衞生防護中心亦已派員視察院舍，並建議所需控制措施以預防產碳青霉烯酶腸道桿菌感染，包括保持良好環境衞生和員工及院友手部衞生。

首宗個案涉及中西區的1所安老院，有5名院友中招，分別為1男4女，年齡介乎73至100歲。由6月5日至8月29日期間，他們因自身疾病入住公立醫院，在入院篩查的肛門採樣樣本，先後經化驗確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，其中1人於本月4日因自身疾病離世，其餘病人則沒有出現感染病徵，情況穩定。

至於另1宗個案則涉及北區1所安老院的2名男院友，年齡為73及79歲。他們由本月7至昨日(29日)期間，因自身疾病入住公立醫院，同樣先後經入院篩查確診為帶菌者。2人均沒有出現感染病徵，情況穩定。

另外，雅麗氏何妙齡那打素醫院腎科日間透析中心，昨日(29日)有病人組群同樣確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，經追蹤篩查後，院方今日表示再發現1名64歲女病人為帶菌者，她因自身疾病，現正於該院內科病房接受隔離治療，目前情況穩定。有關個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心。