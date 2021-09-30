迷你倉大火死因研訊　高級隊長指溫度太高被迫撤退

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（30日）繼續在死因裁判法庭進行。今天庭上首次透露，張耀升最終是在第2條橫巷近盡頭位被尋回，有份搜救張耀升的高級消防隊長李偉明作供指，自己曾走進第2條橫巷搜索，惟現場溫度太高，只搜索了約4米範圍，未能走到橫巷盡頭。

與張耀升同樣擔仼技術救援組教官的李偉明指，火災發生當日（2016年6月21日），他與同事約在傍晚6時到達現場支援，原本被安排擔任張耀升及尹建偉之後的煙帽隊，負責入火場協助爆破，惟張耀升出事後，其任務改為搜索。署理助理消防區長翁錦雄向他表示，尹建偉在主走廊與第1條橫巷交界與張失散，指示他沿滅火喉搜尋。李表示現場能見度只有約半米，他走了約3米，遇見昨天作供的總隊目梅斯榮等人，之後轉入第1條橫巷，不過搜索了約3米便因太高溫而不能前行。之後他沿另一條滅火喉繼續行，去到第2條橫巷，走了約2米後摸到喉筆，再前行多2米後，同樣因為高溫而要撤退。李亦補充，現場有很多雜物，假天花、光管等物品「燒到熔、揼晒落地」，但未至於不能前行。

時任高級消防隊長兼煙火特遣隊教官賀俊偉作供指，起火當日曾經5次進入火場，曾協助指示同袍打破玻璃窗通風、評估火勢、使用鼓風機以及搜救張耀升。張失蹤後，他曾親自向尹查詢失散位置，後與另一同事進入第1條橫巷搜索。由於滅火喉不能深入第1條橫巷，他因此須伏在地上爬行，雙手浸在熱水裏，向兩邊牆壁探索，但摸到盡頭都找不到張。賀表示該次搜索的溫度為5次入火場之中最高，但亦可能因為其姿勢及工作內容與之前不同，才有不同感受。

就正壓鼓風機的使用，賀稱效果理想，因為開啟鼓風機後，視野、溫度、煙的流動都表現理想及可接受。賀強調鼓風機的原理是將整個空間加壓，煙從高壓流向低壓，從而將煙霧排走。賀曾指示同事打破其中一隻位於角落的玻璃窗通風，家屬代表律師問為何不選擇打破主走廊對面的窗，以加強對流效果，賀解釋迷你倉的窗打破後不能回復封閉原貌，故初期不會打破太多窗戶，以免街外鮮風大量流入火場，有機會造成危險或變化，甚至影響在梯間候命的同事。