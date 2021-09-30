政黨倡設2副司長　促落實架構重組　修改扶貧方向

今屆政府任內最後一份《施政報告》將在下周三（10月4日）發表，有政黨提出多項建議，身兼該黨主席的議員葉劉淑儀表示，該黨早在2011年成立初期經已提倡政府改組，包括提出設立創新科技局及2個副司長職位，以協調土地房屋供應，統籌香港與內地溝通機制，加上愈來愈多政黨認同，故認為政府要着手改組。

與此同時，必須要尋找合適人才，才可以事半功倍。她又舉例指立法會對分拆運輸及房屋組早有共識，但至於如何詳細如何拆局，認為要視乎將來需要，政府會考慮。她又指，鑑於最近有公務員犯低級錯誤，包括寫錯國家名，選委點票甩轆，讓人看到公務員效率低，僵化的表現，故建議政府深刻檢討公務員管理問題。

另外，她又建議政府要修改扶貧概念及訂定扶貧線的方法，認為要採納「相對貧窮」的做法，單靠福利主義，派錢補底只會愈扶愈貧，不夠精準，建議要發展更多高增值職位，讓市民脫離貧窮狀態。至於土地房屋供應方面，建議多與鄉議局討論，研究釋放祖堂地、濕地，搬遷葵青貨櫃碼頭，降低強制拍賣的門檻等。

常務副主席黎棟國則指，特區政府應在下屆立法會完成《基本法》23條立法，並須具有針對性，針對過去2年社會發生的事，涵蓋《港區國安法》沒有涵蓋的範圍，並加強國家安全教育工作，固本清源。