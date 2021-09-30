教育局本月完成「數人頭」　公營小學減15班　中學減8班

教育局完成「數人頭」後，全港公營小學一共減15班小一。

教育局在本月15日透過電子系統及到校實地點算方法，核實學校的實際在學人數。經9月「數人頭」後，相對本年3月批核的2021/22學年總班數，局方指，公營小學一共減少15班小一；而公營中學一共減少8班中一。局方指，因班數減少的小學超額教師可獲保留最多3個學年。

為確定公營學校於本學年核准開辦的班級數目，用以計算學校的教職員編制及撥款額，局方於本月15日透過電子系統及到校實地點算方法，核實學校的實際在學人數。

考慮到跨境學生及非華語學生因疫情緣故暫時未能到港上課，在本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與網上學習或其他在家學習模式，也會點算為在學學生。局方在點算時亦考慮了個別學校過往的收生情況。

局方已完成核實學校遞交的學生資料，並於今日（30日）發信通知所有經點算實際在學學生人數後須調整本學年班級結構及教職員編制的學校。

一般而言，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口等。

因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至本學年完結；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多3個學年。

教育局指，一直鼓勵仍未推行小班教學的小學作好準備，以便在條件許可下盡快實施小班教學。此外，因應學生人口下降，教育局鼓勵一些位於學位過剩地區的學校申請跨區重置。教育局作為官立學校的辦學團體，會考慮不同因素後停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校重置到學位需求較殷切的地區或預計未來有較大學位需求的新發展區，以紓緩個別地區學位長期供過於求的情況。

教育局會繼續密切留意學生人口的變化及與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早做出規劃，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。