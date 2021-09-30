副學士生保釋期間非禮2少女　認罪還押候懲

大專男生今年3月因涉嫌非禮被捕，卻在保釋期間再犯，藉做問卷調查為名跟2名陌生少女搭訕，將2女帶到附近停車場非禮。被告今天（30日）於西九龍裁判法院承認兩項猥褻侵犯，還押至10月13日判刑，以待索取精神、心理、背景及勞教中心報告。案情透露，被告當日要求2女單腳站立及短跑，其後先問「怕唔怕唧？」再用手摸2女胸部。

20歲被告黃梓康，承認於今年5月16日在長沙灣麗安邨停車場內，非禮14歲女童X和16歲少女Y。案情指，被告案發當日在西九龍中心向X與Y搭訕，聲稱想作問卷調查，及後帶她們到案發停車場內進行測試，包括單腳站立及短程跑，期間被告問X「怕唔怕唧？」並突然用手掃X的胸部。X被摸後嘗試避開，但被告緊隨，被告其後又走向Y及摸其胸部。

被告其後再要求2女互摸胸部和腹，但2女拒絕，感到害怕及要求離開。被告交出100港元，讓她們坐的士離開，並與Y交換電話號碼。X和Y返回居住的兒童之家後揭發事件，其中一女其後透過電話約見被告，被告在赴約時被預早埋伏的警員拘捕。

辯方求情時指，被告為一名副學士學生，患有亞氏保加症及社交障礙，由於性觀念錯誤，一時衝動而犯案，現已接受心理輔導及跟進。據悉，被告另涉一宗於今年3月發生，涉及藉詞占卜非禮的案件，該案將於11月11日再提訊，而被告是在就該案保釋候查期間犯下本案。