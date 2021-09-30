警過去5日出動逾6000人次拘131人　包括23名黑幫走私分子

疫情下走私集團改以水路走私，上周六(25日)更有不法之徒為求甩身，竟驅快艇撞翻追截的水警截擊艇，釀警員一死三傷，女高級督察林婉儀不幸殉職。為加強打擊海上走私活動及堵截黑社會收入來源，警方上周六(25日)至昨日(29日)凌晨，繼續在全港各區展開「犁庭掃穴」行動，由O記統籌，共動員6,364人次，包括刑偵、水警、機動部隊及其他軍裝人員，共拘捕131人，當中23名有黑社會背景的男子涉嫌參與海上走私活動，被警方以走私相關的罪名拘捕。

在行動中被捕人士，包括103男28女(13至86歲)，另外，警方亦派員巡查海上走私黑點共586次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，截查189艘船隻及檢取2艘涉及非法改裝的大馬力走私快艇。

同時，警方亦於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。此外，為打擊黑社會收入來源，警方共搜查各類娛樂場所共437次，包括酒吧、麻雀館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，並拘捕108人，包括80男28女(年齡13至86歲)，他們涉嫌干犯與三合會活動相關的罪行。

警方會繼續全力打擊海上走私及其衍生出來的危害海上安全行為，並堵截黑社會收入來源，亦會繼續與其他執法部門及內地相關單位交流情報，加強執法，以打擊海上走私活動。