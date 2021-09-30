內地2宗人類感染H5N6個案 其中1人去世 發病前曾接觸病家禽

衞生署衞生防護中心今(30日)指，正密切監察內地新增兩宗人類感染甲型禽流感(H5N6)個案，涉及2名分別居於廣西桂林及重慶市的男士，其中1人情況嚴重，1人已去世，他們發病前曾到過活禽市場或接觸病家禽。中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

首宗個案涉及1名居於廣西桂林的55歲男子，於發病前曾到過活禽市場。他於8月23日出現病徵，並於8月30日入院接受治療，病況嚴重。

第2宗個案涉及1名居於重慶市的72歲男子，於發病前曾接觸病家禽。他於9月16日出現病徵，並於9月19日入院接受治療，病人已去世。

中心指，自2014年至今，內地衞生當局通報共47宗人類感染甲型禽流感(H5N6)個案。市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。