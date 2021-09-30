果迷過數逾1.2萬元網購iPhone　到貨發現得「吉盒」疑受騙

Apple近日推出「果迷」期待已久的新一代iPhone 13，不少機迷都在開放預訂首日即展開訂購行動，惟有騙徒卻看準時機，以原價售賣iPhone 13並以郵遞方式送貨作招徠，誘使果迷「落疊」。近日有市民在社交平台Facebook發貼文，盡訴受騙經歷，並在文中表示，自己在騙徒游説下同意購買「iPhone pro 13 1TB」，並「過數」總共12,699港元，但當收到貨物發現所購的「iPhone 13」卻只有「吉盒」，始驚覺受騙才將自身經歷公諸於世，希望「畀大家都知道依家有件咁嘅事發生」，並「將我呢件事盡情咁笑出去」。

該市民昨日(29日)於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發貼文，並在開首強調「真人真事」，其後稱在Facebook看見有賣家出售iPhone 13，在詢問下得知對方會以原價售賣，但由於對方聲稱店舖位於觀塘，故該市民要求當面交收，並向對方支付1,000港元訂金，購買「iPhone pro 13 1TB」。賣家隨後又稱可加50港元當日送貨，事主不久收到1名女子來電，對方並聲稱已將貨物交予送貨司機，更謂「仲送咗好多好多好多嘢，仲教我點樣用佢送嘅嘢」，該市民在鬼使神差下過數總共12,699港元予對方。

其後，該市民事主接獲送貨短訊，顯示由葵涌出發，但卻要再支付140港元運費。幾經波折後，事主以為終於收到新電話，惟打開發現竟是「吉盒」，方知道受騙並在怒不可遏下，於網上發文盡訴自身經歷，並寫道「希望你哋將我呢件事盡情咁笑出去！大家笑完就知道有件咁嘅事就唔會再畀呢啲事發生！」

貼文下有較謹慎的網民表示「過一、二千已經要面交啦，邊有可能過數」；另有人指出「見到靚女圖就「鐘」(舂)個頭埋去…」、「想識女仔吖，鹹濕係有代價⋯」；亦有抱不平的網民着事主報警，並謂「一啲都唔好笑！替你肉赤！去報警！成萬蚊去實體店買好過啦！」