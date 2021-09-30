12至17歲青少年兩周前打1針復必泰　將視為完成接種疫苗

新冠肺炎疫情未止，早前有指青少年接種內地及德國合研的復必泰新冠疫苗後易出現心肌炎，港府今日(30日)宣布，由即日起，12至17歲人士在最少14天前接種1劑復必泰疫苗，可獲視為已符合第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》下，完成新冠疫苗接種的規定。

一般而言，完成新冠疫苗接種是指在最少14天前接種兩劑由內地研發的科興疫苗或復必泰疫苗。因應專家委員會今日的建議，社交距離措施下就接種新冠疫苗的要求由即日起作出調整。

12至17歲人士如在最少14天前接種一劑復必泰疫苗，可獲視為已完成新冠疫苗接種，並符合第599F章有關社交距離措施的相關規定。根據第599F章，若干人士(例如以D類運作模式運作的餐飲處所員工，以及16歲或以上的郵輪顧客)必須已完成接種新冠疫苗，方可在相關處所工作或進入相關處所。

政府續指，會持續留意國際及本地的疫情形勢，並參考專家建議，完善「疫苗氣泡」下的各項規定。