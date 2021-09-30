7個指明地方納入強檢　包括麗城花園及4間學校

政府今晚(30日)就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受新冠病毒檢測。因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，其病徵與感染新冠相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強檢公告，已接種者則會獲視為已遵從強檢公告規定。

任何本月5日至今日期間曾身處荃灣麗城花園第2期第7座、本月14日至今日曾身處大埔林村坑下莆90號香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營，及本月7日至今日曾身處大嶼山東涌健東路2號映灣園1期賞濤軒第3座超過兩小時的人士，須於10月2日或之前接受檢測。若在本周二(28日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另因應上呼吸道感染個案，任何在本月17日至今日期間曾身處香港九龍觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓天主教聖雲先幼兒學校、香港九龍九龍城農圃道11號帝庭豪園地下（部份）港青基信幼兒學校（農圃道）超過兩小時人士；或同時期就讀九龍東頭邨培民街20號福德學校一年級、馬鞍山恆信街3號富安花園九龍城浸信會禧年小學一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，亦須於10月2日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月4日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。