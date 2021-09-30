政Whats噏：民主黨公布候選人甄選機制 違反黨紀可被除名

民主黨經過周日(26日)嘅特別會員大會，同埋尋晚召開嘅中央委員會，今日(30日)終於就年底嘅立法會換屆選舉，正式公布候選人甄選機制。有意參選者就算達到取得各支部共40個提名嘅提名機制，但該黨亦可藉「充分理由」而召開中委會除名，都可謂機關算盡喇！

消息指，民主黨今日傍晚向黨員發出文件，交代參選黨內甄選機制嘅詳情，截止報名日期為10月11日下午6時。有意參選者須取得其所屬嘅地區支部20名會員提名，及其餘4個地區支部會員聯合提名，仲要由中委會召開特別會員大會，獲得與會會員過半數支持，先至獲推薦代表民主黨參選。而參選人唔可以成為自己嘅提名人，每名會員亦只能提名1名黨員參選。

有說，新選舉制度下有10個直選選區，但民主黨支部分布未有跟隨重劃，若參選九龍中或港島西則須橫跨兩個支部取提名，變相要爭取的提名達55個，比起其他選區共40個提名更多。

不過就算取得足夠提名，甄選機制亦留有後着，譬如任何時候，如有包括嚴重違反黨紀之類嘅充分理由，已獲特別會員大會推薦嘅參選人，只要中委會全體在任成員嘅十分之六同意下，就會被除名。已被除名、暫停黨籍、退黨或退選嘅會員，若仍報名成為立法會選舉候選人的話，將即時喪失民主黨一切形式嘅支持。