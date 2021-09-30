午夜後入境珠海須續隔離14日　關閘人群不滿措施情緒激動

澳門近日接連爆疫，雖然全民檢測計劃沒有發現新的感染個案，但保安群組感染者續有增加。澳門政府與廣東省政府、珠海市政府，在今日(30日)傍晚就珠澳疫情防控及口岸通關事宜舉行三方視訊會議，粵方基於疫情防控考慮，決定今日午夜後繼續維持現行的防疫措施，即經珠澳口岸入境珠海仍需集中隔離14天。接近午夜時分，關閘廣場希望今晚過關的人群一度增多，在措施公布後，不少在場人士感到不滿，部分更情緒激動與警員理論，警員則手持擴音器公布新措施，呼籲在場人士散去，切勿在口岸前聚集。

澳門政府續解釋指，除了珠澳跨境貨車司機、殯儀館接送人員、危重症醫療救治人員3類人員，需持24小時病毒檢測非確診證明，並實行「兩點一線」閉環管理，其中，殯儀館和危重症救治人員需當天往返；其餘人員則需要進行14天的隔離。

身處關閘廣場等待過關的外僱賴先生對措施感到失望，並表示留澳數日只能暫住在公司；亦有外僱稱，在澳門數日已花了不少生活費，現時難以維持日常生活。到澳門出差的張小姐表示，已經留澳7天，若仍未能離開，擔心會變成逾期逗留，她又認為措施太遲公布，同時口岸附近人流聚集亦不利防疫。