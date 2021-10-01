東方日報A1：私梟橫行粵港　海上襲警猖狂

新冠肺炎疫情令全球供應鏈出現緊張，激化中港兩地私梟瘋狂走私，於上周六更使出陰招，撞翻本港水警截擊艇，導致4名警務人員墮海，女高級督察林婉儀因此殉職，警隊將於下月2日為林舉行最高榮譽喪禮。但原來私梟在內地同樣猖狂，多次以強行撞船的方式逃脫。廣東海警局成功偵破當地首宗海上襲警案，中山海關緝私局一艘水上緝私摩托艇，發現一艘涉嫌走私快艇，竟遭對方三度撞擊，導致4名執勤人員受傷，內地執法部門其後將兩名涉案人士逮捕，本月2日移送中山市檢察院審查起訴。本港有議員認為，走私集團的違法行為猖獗，認為兩地政府應增加聯合執法行動，從源頭打擊犯罪集團主腦，將他們繩之以法。

案情指，今年4月19日，中山市海關緝私局的水上緝私快艇，在深中口附近的海域執勤時，發現一艘涉嫌走私快艇，隨即命令其停船接受檢查，但該船未有聽令，艇上人員更駕駛快艇先後3次撞擊海關緝私艇，多名執法人員被撞擊落水，海關緝私艇嚴重受損。當局表示該案性質及影響十分嚴重。案發後，廣東海警局將該案列作重大案件督辦，並指令中山海警局盡快偵破。

中山海警局於今年5月29日及6月24日在廣西北海市，分別尋獲兩名涉案疑犯，並帶走二人。廣東海警局相關負責人強調，警方下一步將繼續嚴打海上各類違法犯罪行為，堅決加強海上安全屏障。

據內地傳媒報道，在今年第3季度以來，廣東海警局按照海警執法使命職能，加強對重點海域巡邏管控，嚴防疫情從海上輸入，強化與相關職能部門合作，連續偵辦一系列案件，嚴厲打擊轄區海上違法犯罪活動，確保轄區安全穩定。在8月30日，陽江海警局便在轄區海域查獲涉嫌走私冷凍食品貨船一艘，檢獲冷凍食品集裝箱29個，涉案人員13名，船上裝載涉嫌走私冷凍食品約700噸，價值約6,000萬元人民幣，是陽江海警局成立以來查獲涉案冷凍食品量最多和價值最大的案件。

立法會保安事務委員會成員何俊賢表示，兩地走私活動一直存在，但受新冠疫情影響，陸路關口受到限制，物流沒有以往暢通，在市場對走私貨物十分殷切的情況下，走私集團改以海路運貨，由於兩地之間的海域範圍甚廣，加上兩地的執法部門未能越過所屬海域，因此不少走私集團會利用馬力強大的快艇運貨，在公海游走，當在遠處看到疑似執法部門的船隻後，便高速駛離，令執法困難重重。

何形容，在巨大利益驅使下，跨境走私集團近期的野心、勢力及資源均大幅提升，甚至到了「目無法紀程度」，威脅到海上執法人員安全，認為當局除加強兩地聯合執法行動外，亦應由上而下打擊走私集團，透過大規模情報搜集，將集團主腦繩之以法，「因為在海上執法大多只會拉到艇家，集團主腦仍逍遙法外」。

另外，警隊將於11月2日為殉職女警林婉儀在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，警察福利服務課正為林的家屬提供一切所需協助，包括辦理殯葬事宜。事發至今，警隊接獲不少熱心人士對林的家屬表示慰問，並送上帛金或捐款表達心意。林的家屬已委託警察福利服務課代收各界有心人士的帛金或捐款。

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