你要知：水果敷面一定掂？ 用錯或致皮膚紅又腫

日忙夜忙不少女士會趁着假期護理肌膚，有人會購買護膚產品，亦有人會自行用水果敷面，認為水果純天然無添加，對皮膚一定有利無害。但原來不清楚自己皮膚性質，用錯水果隨時會令皮膚又紅又腫，聽聽專家解釋當中的原因。

環境科學博士學人梁浩文指出，皮膚本身都有酸鹼值，如果用了不適合的生果敷面，反而會對皮膚造成傷害，「比如皮膚是酸性，用了更加酸的物質在面上，將皮膚酸鹼度忽然改變，可能導致白血球反應，有機會造成皮膚敏感或不適，甚至可能會出現紅腫熱痛的情況。」

如何能確保敷面用的生果夠乾淨？梁建議選擇生果時最重要是新鮮，而且切生果之前最好用梳打粉開水徹底清洗刀具，「將刀具浸泡在梳打水內約半小時再用清水清潔，就可確保沒有外來寄生蟲和細菌。」不過梁提醒切忌用熱水清洗刀具，因為水果中的養分可能對熱力敏感，一旦接觸到高溫刀具有可能會影響當中的營養素。

至於部分人會將生果切片，敷完一邊之後再反轉敷，梁直言這樣做的效果有限，「因為用生果敷面的時候，營養通過滲透作用進入皮膚，但滲透後已有濃度差異，反轉生果片再用其實沒有功效。」梁建設可以將生果切薄一點多切幾片，敷了大約半小時之後再換另一塊，比起反轉再用吸收營養效率會更好。

除了水果之外，有人會有蜂蜜或油塗在身體上護膚。梁表示，由於蜂蜜和油的密度太高，令細菌難以在兩種物質之中生存，但亦同時會導致皮膚表面的細胞或者寄居微生物無法呼吸，「皮膚外的細菌呼吸不到，就會喪失在皮膚表面形成的細胞膜，可能導致外來細菌侵入身體，所以不建議要使用這類食物塗在皮膚上。」