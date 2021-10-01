入境珠海措施維持隔離14日　賀一誠對十一未能通關致歉

澳門政府鑑於近日接連爆疫，與廣東省政府、珠海市政府，在昨日(9月30日)傍晚就珠澳疫情防控及口岸通關事宜舉行三方視訊會議，粵方基於疫情防控考慮，決定今日（10月1日）午夜後繼續維持現行的防疫措施，即經珠澳口岸入境珠海仍需集中隔離14天。行政長官賀一誠表示，已與廣東省、珠海就通關措施一直持續磋商至今日凌晨2時，但未有結果。他表示，市民希望可以十一「通關」，但未能做到，他本人感到失望，相信全體市民都失望，今日會繼續磋商，他先向全體市民說聲「對唔住」。

賀一誠透露，珠海市方面是很支持珠澳「通關」，雙方原定是本澳於9月29日和30日沒有個案發生，同意商討10月1日凌晨毋須隔離「通關」，只是未決定核檢時效問題，但廣東省衛健委提出新要求，包括提及有29名澳門居民在內地報稱曾在澳門與確診人士有共同軌迹，廣東省認為澳門未掌握情況會令疫情有蔓延危機，他稱，特區政府至今沒收到29人資料，無法核對有關人士的共同軌跡。

賀一誠稱，廣東省同時認為澳門黃碼區措施不符合要求，應提升為「只進不出」，但澳門與去年國家衛健委和廣東省衛健委等已制訂片區管理機制有衝突，現時廣東省個別說明已更新，本澳並沒有收到通知，目前會繼續磋商。他形容廣東省對澳門加緊的防疫要求是令人「措手不及」。

由於原先預計十一「通關」，故接近昨日午夜時分，關閘廣場希望過關的人群一度增多，當中包括外勞，在措施公布後，不少在場人士感到不滿，部分更情緒激動與警員理論，警員則手持擴音器公布新措施，呼籲在場人士散去，切勿在口岸前聚集。有露宿外勞表示，原收到消息指兩地政府或在黃金周前放寬通關限制，因此一早完成檢測後，昨晚9時便在關閘廣場守候，未料到會維持通關需要隔離14日的規定，他的同事較早前曾查詢收容中心床位，得到回覆表示無位，只好就地露宿一宵，今早繼續上班，再作打算。