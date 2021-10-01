第2期消費券發放過程暢順　料對經濟有正面效果

政府第2期電子消費券今日(1日)正式派發，約550萬名在7月17或之前完成登記市民可獲發放。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，第2期電子消費券在今日凌晨開始發放，過程非常暢順，凌晨一時前已全數發出。王認為有商場商戶趁第二期消費券發放，再推出新一輪優惠，相信對經濟有正面效果。

王學玲出席電台節目時指出，選擇以支付寶香港、Tap & Go或WeChat Pay HK領取消費券的市民，補貼金額已直接存入指定帳戶，金額會獨立於帳戶原有的電子錢包。至於選擇以八達通收取消費券的市民，就要多做一個動作，指定便利店和超市、到港鐵站或公共交通交匯處領取站、八達通服務站等拍卡領取消費券。王提醒指，到便利店或超市拍卡領取消費券的市民，應事先告知收銀員領取消費券。

零售管理協會主席謝邱安儀則表示，預計市民領取今期消費者券的熱切反應不如上期，相信他們會更理性消費，加上年尾是傳統消費旺季，可能有市民會選擇等到11月尾至12月頭才消費。謝邱安儀表示，8月發放首期消費券時，部分零售業界的生意在首周有50%甚至超過一倍升幅，氣勢很好。第二周生意仍不錯但已開始回落、第三周回落情況更明顯、至第四周已回歸平淡，因此認為8月總計銷貨總額升幅較溫和。謝邱安儀說，零售業不是唯一受惠於消費券計劃的行業，業界早已預不會有太大提振作用，最終效果亦符合期望，生意增幅介乎高單位數至低雙位數。

政府日前公布8月零售業總銷貨價值臨時估計是286億元，按年升11.9%。謝邱安儀認為，升幅擴大是由於去年8月疫情嚴峻，當時限制令措施收緊，形成去年的低基數。她指出，今年6月及7月零售業總銷貨價值升幅一直收窄，由5月的10.4%，收窄至6月的5.8%及7月的2.8%。她認為是消費券計劃延後市民消費意欲，到8月推出首期消費券時，就回復至4、5月的水平，形容是「左袋入右袋」的問題，銷貨總額則一直徘徊在286億至296億左右。