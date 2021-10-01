嶺大終止羅永生許寶強合約　拒披露原因

再有於2019年修訂《逃犯條例》修訂期間發表明確評論的教席被終止教席。原嶺南大學文化研究系客席副教授羅永生（筆名安徒）及許寶強，不時就社會事件發表評論，自2014年佔中事件期間，已公開發聲明譴責政府，在2019年，許寶強更成為了「612人道支援基金」的信託人。二人近日向傳媒表示，已於上月失去教席。

嶺南大學回覆東網查詢時表示，羅永生教授及許寶強教授於嶺大的客席合約（adjunct appointment）已於今年9月完結。為保障個人私隱，大學不會透露個別教職員的聘任資料，沒回應該決定是否涉及政治考慮。

羅永生向傳媒表示，自1993年在嶺大任教，退休後以兼職身份任教，首次簽約為期3年，其後再簽第二次，合約本來至明年完結。惟上月遭校方單方面終止合約，無解釋原因。據其了解，校方是以「風險管理」原因作決定，他亦不清楚校方作此決定的原因，無法估計是否涉政治考慮。

而許寶強回應事件時則表示，未收到嶺大正式信件通知，故不知道校方會否提供原因，他亦不會評論事件。羅、許是在嶺大任教逾20年的資深員工，曾於2017年離任嶺大，其後以客席身份於嶺大任教。

在去年初，有份創辦網媒「獨立媒體」，原任嶺南大學文化研究系客座助理教授，同樣向校方申請終身合約遭拒，臨時合約到期後被拒聘為兼職教師，離開任教近20年的大學。