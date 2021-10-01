南丫海難9年　家屬發公開信斥兩屆港府未有正視訴求

造成39人罹難的南丫海難事隔9年，但警方呈交予死因庭的調查仍未公開，涉事的海事處官員亦未有被檢控。死者家屬昨(9月30日)發公開信，批評兩屆政府均未有正視訴求，「家屬仍未能釋懷，卻被迫向前看」；信中又提到39名死者的死亡證已獲批，相關調查已完成。

9名死者的家屬在信中表示，39位死者的家屬獲得警方允許及協助，到水警位於昂船洲的基地，一睹「南丫四號」的殘骸及焚香致祭，以寄哀思；他們又向負責南丫海難調查一案，並予以協助的水警調查小組致以感謝。惟信中提到，水警向他們稱，雖然他們耗費8年的調查，獲得很多資料、證物、證⼈證供，最後亦因為某些技術上的原因及壓力，無奈地未能啟動起訴程序。

家屬又批評，一件39人死亡及多⼈受傷的海難慘劇，竟然沒有一位政府官員需要為此而負上責任。涉事的海事處官員，更於去年獲得加官晉爵，當年時任海事處之處長亦已退休，豐厚的退休金及長俸袋袋平安，無一或缺。

家屬希望當局可以提供就着南丫海難而責成的獨立調查委員會報告、運輸署的調查報告、交予死因庭的警方調查報告，以及公務員事務局對涉事公務員的調查報告。