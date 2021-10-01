派消費券適逢假期刺激購物　西區警區推短片籲市民小心網購騙案

全城期待的第2期電子消費券今日（1日）開始派發，適逢十一假期，相信不少市民會選擇即日進行消費。有見及此，西區警區在「西區少年警訊」（Western JPC）的社交平台上推出了一系列針對網購的宣傳片，提醒市民在放售貨品時提防騙徒以「空頭支票」方式付款、揀選信譽良好的店舖，及提防價錢低於市價甚多的貨品。

有關社交平台中發布了3條短片，第一條主題為「空頭支票」，指出有騙徒會假扮買家，聯絡放售貨品的市民，再以特定方式假裝匯款，令市民翻查自己銀行戶口時發現「戶口結餘」出現該筆款項，但實際上該筆款項並未轉為「可用結餘」。而在未正式過數時，騙便趁機哄騙市民交貨，當收到貨品後便馬上取消支票，令受害人財物兩失。

另一段短片則呼籲市民揀選信譽良好店舖，多留意商舖的評價及客人回應，令騙徒難以入手。最後一條短片主題是「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，模擬有騙徒把500港元的商品減價成100港元，有市民信以為真，付款後騙徒卻逃之夭夭，以提醒市民特別留意網上與市價相距甚遠的商品。