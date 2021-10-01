消費券帶挈餐飲界生意上升　酒樓東主：食客點餐都鬆手啲

政府第2期電子消費券今日(1日)派發，帶動餐飲業生意額隨之上升。香港餐務管理協會主席梁振華指在消費券效應下，截至今午12時，其酒樓食客人均消費金額約多出10%，市民外出用餐「點餐都鬆手啲，會叫貴少少嘅點心。」另有酒樓經理表示，消費券帶挈生意，但憂心市民約於未來一周就用光消費券，屆時或令生意額打回原型。

本身經營黃大仙彩龍皇宮大酒樓的梁振華說，今日生意額雖與疫情前水平「無得比」，但較以往錄得約20%至30%的增長。他形容情況理想，留意到近乎一半食客都使用消費券結帳。

而旺角倫敦大酒樓副經理蘇萬誠則稱，今日適逢公眾假期，再加上發放消費券，酒樓客流增加，預計本周平均生意額較之前多3%。他認為消費券對各行各業的生意均有幫助，「多咗金錢於社區內流動」。他笑言留意到上期發放消費券時，有較多長者帶孫仔女到場及請飲茶，今次則情況掉轉，多由年輕人請長輩飲茶。

不過，蘇預料今次的消費券熱潮或於一周後漸漸消退，「老人家可能會慳住用，後生仔就多數一次過用晒」，屆時生意額可能打回原形。他建議政府繼續落力控疫，並考慮放寬防疫措施，例如放寬B及C類食肆食客人數等。