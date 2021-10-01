今增4輸入病例 另機組人員抵澳洲後中招 曾居東涌映灣園納強檢

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(1日)新增4宗確診病例，均屬輸入個案，3男1女患者分別由巴基斯坦及菲律賓抵港，均已接種新冠疫苗；由於本地維持零確診，衞生防護中心今不召開防疫記者會，本港至今累計12,222宗確診，另有少於10宗初步個案。

此外，中心正調查1宗外地確診個案，涉及1名55歲男病人，他居於東涌健東路2號映灣園1期賞濤軒第3座，為1名貨機機組人員，於9月27日在香港進行檢測，結果呈陰性，即未有染疫。他於9月28日經航班HX2017由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性，即驗出病毒。病人沒有出現病徵，曾在3月10日及4月6日在港接種2劑由內地及德國研發的復必泰疫苗。

中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案。個案的流行病學調查及追蹤工作仍在進行中。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。