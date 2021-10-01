警破大埔公屋毒品倉　檢500萬元冰毒拘年輕情侶

警方毒品調查科根據線報及經深入調查，發現有人將公屋單位闢作毒品儲存中心，昨晚(9月30日)循線於大埔大元邨進行反毒品行動。行動期間，探員在其中一個單位外截查一名形迹可疑男子，並從其手持紙袋內搜出約1.5公斤懷疑冰毒，遂將他押入住所作進一步搜查。當時屋內有另一名女子在場，探員經徹底搜查後，再在一個紅白藍尼龍袋內搜出約6公斤懷疑冰毒，全案毒品總市值估達500萬港元。

毒品調查科行動組高級督察廖秉科指出，該毒品倉庫估計已運作約1至2個月，警方經調查後，以涉嫌販運危險藥物罪拘捕該名21歲男子及16歲少女，他們分別報稱無業和學生，相信屬情侶關係，現正被扣留調查。其中男子將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件明日(10月2日)於粉嶺裁判法院提堂。警方相信今次行動已成功阻截一批毒品流出市面，目前正調查毒品來源，不排除會有更多人被捕。

廖補充，毒販往往會利用青少年心智未成熟的弱點，以金錢利誘他們從事販毒活動，呼籲青少年，切勿因貪心「搵快錢」而被不法分子利用，繼而誤墮法網。警方重申，販毒屬非常嚴重的罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬港元。而公屋租戶若利用單位進行藏毒等非法活動，房屋署有可能終止租約並提出檢控，市民切勿以身試法。