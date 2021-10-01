警新界「犁庭掃穴」拘兩男　檢逾13萬元冰毒及偽鈔

警方自上周六(9月25日)起展開代號「犁庭掃穴」的情報主導打擊毒品執法行動，大埔警區反三合會行動組分別於大埔及沙田區拘捕兩名男子，行動中一共檢獲市值13.1萬港元、約215.4克懷疑「冰」毒及29張面值500港元的劣質偽鈔。

探員於周三(9月29日)在大埔廣福邨廣佑樓外，截查一名形迹可疑的本地男子，在他身上搜獲約157.7克懷疑「冰」毒，折合市值約11萬港元，遂將該名姓黎(22歲)男子拘捕。他被暫控一項「販毒」罪，案件已於昨日(9月30日)在粉嶺裁判法院提堂。

另於昨日凌晨，探員在沙田安睦街發現一部可疑車輛，車內一名男子形迹可疑，探員隨即上前截查，並於其身上搜獲57.7克懷疑「冰」毒，合共市值約2.1萬港元，以及29張面值500元的懷疑偽鈔，遂將該名姓朱(31歲)本地男子拘捕。他被暫控一項「販毒」罪及一項「管有偽製紙幣」罪，案件將於明日(2日)在粉嶺裁判法院提堂。

警方表示，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行有關執法行動，以打擊三合會的收入來源。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。

同時重申，假若市民收到懷疑偽製紙幣，切勿嘗試使用，應盡快向警方或銀行求助。根據香港法例第200章刑事罪行條例第99條，任何人製造、行使或藏有偽鈔，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，市民切勿以身試法。