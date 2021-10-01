﻿新維港觀光船今晚首航　可載486客　300蚊夜遊香江

新冠疫情未過，旅遊業尚未復甦之際，有本地船公司今日(1日)起試辦維港觀光船。該觀光船將於今晚首航，日後每日共提供3個航班，讓遊客可以欣賞維港美景。成人票價按不同航線而定，介乎220港元至300港元不等。

由金珠船務營運的「東方之珠」號，定位為大型觀光遊船，長64米、闊14.5米，高4層，可載客486人。船上特色包括設有特大露天舺板，內設宴會大廳及VIP房等。觀光船今晚首航後，明起(2日)每日提供3個航班，均在紅磡(南)渡輪碼頭登船及離船，全程約1個多小時。其中，最貴為成人票價300港元的「幻彩詠香江．維港遊」，逢每晚7時開出，航班以「幻彩詠香江」為特點，並途經西環、中環、灣仔及銅鑼灣一帶。

船公司商務總監李志剛表示，目前雖沒有旅客訪港，但今晚首航至少有數十名市民登船參與，看好旅遊業復甦後情況好轉。本地客源方面，該船可籌備婚禮等大型宴會活動，目前亦已接獲不少查詢。

另外，觀光船由即日起至今月底推出優惠，凡已接種至少1針疫苗的18歲以上市民，可享「買一送一」優惠，名額為每航班20個。